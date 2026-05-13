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Soirée beach party club Stade Drevin Saint-Maixent-l’École

Soirée beach party club Stade Drevin Saint-Maixent-l’École

Soirée beach party club Stade Drevin Saint-Maixent-l’École mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Stade Drevin

Adresse : Rue Paul Drévin

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Soirée beach party club

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-03

Des soirées Beach Tournois autour des activités sportives de plage accessibles à toutes les générations et avec le soutien des clubs Beach Volley, Sandball, Beach Foot et rugby

Uniquement les mercredis.   .

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée beach party club

L’événement Soirée beach party club Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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