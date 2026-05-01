Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 25 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 20:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
De Phil Lord, Christopher Miller
Avec Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub
Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l’enjeu de sa mission résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles … Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance
L’événement Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre
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