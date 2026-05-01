Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 20:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

De Phil Lord, Christopher Miller

Avec Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub

Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l’enjeu de sa mission résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles … Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance

L’événement Cinéma Espace Agapit Projet dernière chance Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre