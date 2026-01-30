Table-ronde à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École

Table-ronde à la médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Découvrez les créations de collégiens, réalisées avec Nathalie Pinot, formatrice. Cette restitution sera suivie d’une table ronde avec Aurélia Fronty et d’une séance de dédicaces en présence de la librairie Les Mots Volants.

Tout public

Accès libre .

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

