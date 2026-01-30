Table-ronde à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École
vendredi 22 mai 2026.
Médiathèque Aqua-libris
2 Rue des Martyrs de la Libération
Saint-Maixent-l'École
Deux-Sèvres
Début : 2026-05-22
Découvrez les créations de collégiens, réalisées avec Nathalie Pinot, formatrice. Cette restitution sera suivie d’une table ronde avec Aurélia Fronty et d’une séance de dédicaces en présence de la librairie Les Mots Volants.
Tout public
Accès libre .
