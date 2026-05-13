Séances découverte Beach Rugby Stade Drevin Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Séances découverte Beach Rugby

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Le SASM Rugby vous invite à ses séances découverte de Beach Rugby ! Venez essayer une version ludique du rugby, pieds dans le sable, dans une ambiance conviviale et estivale.Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, seul, entre amis ou en famille, tout le monde est le bienvenu ! .

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sasmcommunication@gmail.com

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English : Séances découverte Beach Rugby

L’événement Séances découverte Beach Rugby Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre