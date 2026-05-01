Spectacle d’improvisation sortie famille cloitre de l’abbaye Saint-Maixent-l’École
Spectacle d’improvisation sortie famille cloitre de l’abbaye Saint-Maixent-l’École samedi 23 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Spectacle d’improvisation sortie famille
cloitre de l’abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. .
cloitre de l’abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
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L’événement Spectacle d’improvisation sortie famille Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre
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