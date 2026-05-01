Spectacle d’improvisation sortie famille cloitre de l’abbaye Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Spectacle d’improvisation sortie famille

cloitre de l’abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. .

cloitre de l’abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle d’improvisation sortie famille Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre