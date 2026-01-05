Festival Un Día Alegre les 10 ans ! Saint-Maixent-l’École

Festival Un Día Alegre les 10 ans !

7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

A vos agendas !

Un Día Alegre fête ses 10 ans !

Pour voir les choses en GRAND à cette occasion, le festival se déroulera les 23 et 24 mai 2026 (qui tombent sur un week-end de 3 jours) !

Viens fêter avec nous, l’anniversaire de ce festival si chaleureux et convivial

Programme complet à venir .

7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 47 81 22 cubaquesi@gmail.com

