Festival Un Día Alegre les 10 ans ! Saint-Maixent-l’École

Festival Un Día Alegre les 10 ans !
7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
A vos agendas !
Un Día Alegre fête ses 10 ans !
Pour voir les choses en GRAND à cette occasion, le festival se déroulera les 23 et 24 mai 2026 (qui tombent sur un week-end de 3 jours) !
Viens fêter avec nous, l’anniversaire de ce festival si chaleureux et convivial
Programme complet à venir .
7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 47 81 22 cubaquesi@gmail.com
