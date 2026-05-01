Saint-Maixent-l’École

Place des Familles sing song

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de place des familles découvrez l’activité Sing song. Poésie sonore pour les tout-petits: voix douces, sons de l’eau, percussions et jeux lumineux invitent à un voyage sensoriel enchanteur, tendre et malicieux. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles sing song

L’événement Place des Familles sing song Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre