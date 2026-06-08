Journée Chill Au Studio Cab’ Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Journée Chill

Au Studio Cab’ 8bis Rue des Cordeliers Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Une journée chill pour découvrir nos deux univers et en profiter pour expérimenter !

Un espace entre le studio photos et le cabinet pour prendre du temps pour flâner, prendre un thé, un café, rencontrer, échanger, vous poser et chillet !

Et des petites surprises !

Gwenaëlle Praticienne en rebozo J’aurai la joie de vous proposer des minis séances rebozo (15 min), pour vous permettre de découvrir cette pratique enveloppante, réconfortante et pleine de magie. Un moment suspendu, comme une parenthèse de douceur dans votre journée chill

Karol photographe Je vous prépare un décor inspirant, naturel et artistique au studio pour réaliser ensemble un portrait lâcher prise ou vous vous laissez porter .

Au Studio Cab’ 8bis Rue des Cordeliers Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 02 33 44

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English : Journée Chill

L’événement Journée Chill Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Haut Val De Sèvre