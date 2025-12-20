Parenthèses littéraires rue des martyres de la libération Saint-Maixent-l’École

Parenthèses littéraires à la médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Les bibliothécaires vous dévoilent une sélection de leurs derniers coup de coeur (romans, BD, DVD…) en toute convivialité.

> Pour adultes

> Accès libre .

Médiathèque Aqua-libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

