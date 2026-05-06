Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 8 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 20:30:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
De Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Pierre Rabine, Lilly-Fleur Pointeaux, Sandrine Bonnaire
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur
L’événement Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre
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