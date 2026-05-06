Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 20:30:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

De Marie-Castille Mention-Schaar

Avec Pierre Rabine, Lilly-Fleur Pointeaux, Sandrine Bonnaire

L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur

L’événement Cinéma Espace Agapit Pour le meilleur Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre