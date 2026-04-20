Danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École
Danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École samedi 13 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Danse africaine
Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Stage tous niveaux de danses d’Afrique de l’Ouest. Pour apprendre une chorégraphie, chacun à son rythme, dans la bonne humeur ! .
Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com
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English : Danse africaine
L’événement Danse africaine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Haut Val De Sèvre
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