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Danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École samedi 13 juin 2026.

Lieu : Hôtel Balizy

Adresse : 19 Rue Denfert Rochereau

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 30 Tarif de base plein tarif

Saint-Maixent-l’École

Danse africaine

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Stage tous niveaux de danses d’Afrique de l’Ouest. Pour apprendre une chorégraphie, chacun à son rythme, dans la bonne humeur !   .

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95  assodaalila@gmail.com

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English : Danse africaine

L’événement Danse africaine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Haut Val De Sèvre

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