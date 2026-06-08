Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort vendredi 12 juin 2026.

Niort

Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort

1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Week-end du Livre au Magic Flonflon Du 12 au 14 juin

Le Magic Flonflon ouvre ses portes aux auteurs !

✍️ Vendredi 12 juin de 18 h à 20 h

Julien Allirol sera en dédicace pour son livre La Lumière éternelle.

Samedi 13 juin de 14 h à 19 h

Présentation de livres et séances de dédicaces avec 12 auteurs.

✍️ Dimanche 14 juin de 12 h à 14 h

Julien Allirol poursuivra sa séance de dédicace. .

1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 24 72

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English : Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort

L’événement Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin