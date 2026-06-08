Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort
Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort vendredi 12 juin 2026.
Niort
Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort
1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Week-end du Livre au Magic Flonflon Du 12 au 14 juin
Le Magic Flonflon ouvre ses portes aux auteurs !
✍️ Vendredi 12 juin de 18 h à 20 h
Julien Allirol sera en dédicace pour son livre La Lumière éternelle.
Samedi 13 juin de 14 h à 19 h
Présentation de livres et séances de dédicaces avec 12 auteurs.
✍️ Dimanche 14 juin de 12 h à 14 h
Julien Allirol poursuivra sa séance de dédicace. .
1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 24 72
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English : Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort
L’événement Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin
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