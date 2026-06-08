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Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort

Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort

Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 1 Rue de la Chamoiserie

Ville : 79000 Niort

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Niort

Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort

1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Week-end du Livre au Magic Flonflon Du 12 au 14 juin

Le Magic Flonflon ouvre ses portes aux auteurs !
✍️ Vendredi 12 juin de 18 h à 20 h
Julien Allirol sera en dédicace pour son livre La Lumière éternelle.
Samedi 13 juin de 14 h à 19 h
Présentation de livres et séances de dédicaces avec 12 auteurs.
✍️ Dimanche 14 juin de 12 h à 14 h
Julien Allirol poursuivra sa séance de dédicace.   .

1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 24 72 

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English : Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort

L’événement Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin

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