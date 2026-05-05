Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort Maison Boinot Niort

Niort

Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort

Maison Boinot 41 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 18:00:00

fin : 2026-06-08 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Conférence suivie de questions réponses.

Agnès Sauvaget exerce en qualité de conseil en développement personnel.

Diplômée de Sciences Po Paris, elle éclaire les individus dans leurs choix et les conduit à poser des actes justes.

Sa double expérience en communication et psychologie, reliée à une hypersensibilité lui permettent d’entrer en relation avec chacun de manière particulière et authentique. .

Maison Boinot 41 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 81 19 28 contact@agnes-sauvaget.fr

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English : Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort

L’événement Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 79