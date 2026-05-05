Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort Maison Boinot Niort
Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort Maison Boinot Niort lundi 8 juin 2026.
Niort
Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort
Maison Boinot 41 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-08 19:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Conférence suivie de questions réponses.
Agnès Sauvaget exerce en qualité de conseil en développement personnel.
Diplômée de Sciences Po Paris, elle éclaire les individus dans leurs choix et les conduit à poser des actes justes.
Sa double expérience en communication et psychologie, reliée à une hypersensibilité lui permettent d’entrer en relation avec chacun de manière particulière et authentique. .
Maison Boinot 41 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 81 19 28 contact@agnes-sauvaget.fr
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English : Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort
L’événement Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 79
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