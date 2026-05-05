Concert de jazz par Big Band Cellois à Niort Théâtre Jean Richard Niort

Niort

Concert de jazz par Big Band Cellois à Niort

Théâtre Jean Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert du Big Band Cellois le dimanche 31 mai 2026 à 16h au Petit Théâtre Jean Richard à Niort.

Le Big Band Cellois s’inspire des orchestres de jazz de la grande époque swing des années 30 et 40 et évolue dans la configuration du type Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller en reprenant de grands standards dans son répertoire.

Fort de ses 18 musiciens, l’orchestre, créé en 2002, a fixé son siège social à Celles-sur-Belle, point central de l’ensemble des membres. Il est composé d’une section rythmique (piano, guitare, contrebasse et batterie), de 5 saxophones, de 4 trombones, de 4 trompettes et de Véronique, la chanteuse, qui jouent sous la direction du trompettiste Guy Bodet.

Le Big Band Cellois a sorti un album “Blue Skies” en 2020 et se produit régulièrement en concert dans la région. Bonne humeur et discipline sont de rigueur pour proposer le meilleur à son auditoire. .

Théâtre Jean Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 56 34 34 president@bigbandcellois.fr

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English : Concert de jazz par Big Band Cellois à Niort

L’événement Concert de jazz par Big Band Cellois à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Niort Marais Poitevin