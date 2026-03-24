Masterclass de Gospel au Patronage laïque de Niort Patronage Laïque Niort

Masterclass de Gospel au Patronage laïque de Niort

Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Smile Gospel propose deux jours exceptionnels de masterclass à Niort avec Karen Gibson, cheffe de chœur du célèbre Kingdom Choir de Londres. De 9h30 à 17h, samedi et dimanche, les participants plongent dans l’apprentissage d’un répertoire gospel tout en découvrant le parcours inspirant de cette figure emblématique, décorée MBE. En bonus, un concert Tribute to Kirk Franklin est offert le samedi soir par le Petit Chœur Smile Gospel. Entre transmission, énergie et émotion, l’événement promet une immersion rare dans l’univers du gospel. .

Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Masterclass de Gospel au Patronage laïque de Niort

L’événement Masterclass de Gospel au Patronage laïque de Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin