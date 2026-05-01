Niort en fête et Enigma’Fun à Niort Niort
Niort en fête et Enigma’Fun à Niort Niort mardi 26 mai 2026.
Niort
Niort en fête et Enigma’Fun à Niort
Rue du Guesclin Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-05-26
À l’occasion de Niort en Fête 2026, les alternants du Campus by CCI Deux-Sèvres proposent deux animations ludiques et solidaires pour découvrir le centre-ville autrement. Du 26 mai au 13 juin, participez à Rando Jeu L’empreinte du dragon , un rallye-enquête immersif accessible dès 6 ans, en équipe de 2 à 6 personnes. Le samedi 13 juin, place à Enigma’Fun 2026, une course déguisée avec énigmes et défis photos à travers Niort. Les participants suivront un parcours d’orientation convivial ponctué d’épreuves ludiques. Objectif s’amuser tout en soutenant les Restos du Cœur, avec 1 € reversé par inscription. Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine niortais dans une ambiance festive et familiale.
Consultez le programme en image pour en savoir plus. .
Rue du Guesclin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 49 16 94 niortenfete@gmail.com
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English : Niort en fête et Enigma’Fun à Niort
L’événement Niort en fête et Enigma’Fun à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Niort Marais Poitevin
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