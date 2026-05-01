FESTILEO #7 à Niort Espace intergénérationnel -Salledesfêtes Niort
FESTILEO #7 à Niort Espace intergénérationnel -Salledesfêtes Niort samedi 23 mai 2026.
Niort
FESTILEO #7 à Niort
Espace intergénérationnel -Salledesfêtes 5 Rue du 8 Mai 1945 Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-24 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
FestiLéo réunit chanson française festive, gospel, rock sous toutes ses formes (suave, punk, hard), rap hip-hop et sonorités métissées aux influences latino, reggae et zouk. Deux jours rythmés par des interludes live, dans une ambiance conviviale et accessible, pour vibrer, se restaurer sur place et profiter du quartier.
Le festival se déroule les samedi 23 et dimanche 24 mai à l’espace intergénérationnel au coeur du quartier de St Liguaire, Cette 7ème édition, une nouvelle fois 100% gratuit, propose 12 groupes (début des concerts 17h).
Un service de restauration sera disponible sur place.Toutes les informations utiles sur la programmation, les horaires, le site…
https://www.festileo.fr/ .
Espace intergénérationnel -Salledesfêtes 5 Rue du 8 Mai 1945 Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 94 46 58 yakayale79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTILEO #7 à Niort
L’événement FESTILEO #7 à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Concert Les Sermons de Pagnol à Niort Eglise Saint-Etienne Niort 12 mai 2026
- Animations et Stand d’infos vélo Tanlib, Place de la brèche, Niort 20 mai 2026
- Balade à vélo – Niort d’hier à demain, Place de la brèche, Niort 20 mai 2026
- Les Championnats de France de Gymnastique Artistique Féminine (finale fédérale) à Niort L’Acclameur Niort 22 mai 2026
- Livret-jeu, Musée Bernard d’Agesci, Niort 23 mai 2026