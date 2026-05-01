FESTILEO #7 à Niort Espace intergénérationnel -Salledesfêtes Niort

Niort

FESTILEO #7 à Niort

Espace intergénérationnel -Salledesfêtes 5 Rue du 8 Mai 1945 Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-24 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

FestiLéo réunit chanson française festive, gospel, rock sous toutes ses formes (suave, punk, hard), rap hip-hop et sonorités métissées aux influences latino, reggae et zouk. Deux jours rythmés par des interludes live, dans une ambiance conviviale et accessible, pour vibrer, se restaurer sur place et profiter du quartier.

Le festival se déroule les samedi 23 et dimanche 24 mai à l’espace intergénérationnel au coeur du quartier de St Liguaire, Cette 7ème édition, une nouvelle fois 100% gratuit, propose 12 groupes (début des concerts 17h).

Un service de restauration sera disponible sur place.Toutes les informations utiles sur la programmation, les horaires, le site…

https://www.festileo.fr/ .

Espace intergénérationnel -Salledesfêtes 5 Rue du 8 Mai 1945 Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 94 46 58 yakayale79@gmail.com

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English : FESTILEO #7 à Niort

L’événement FESTILEO #7 à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79