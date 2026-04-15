Livret-jeu, Musée Bernard d’Agesci, Niort

Livret-jeu Samedi 23 mai, 19h00 Musée Bernard d’Agesci Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Les élèves de l’option Histoire des Arts du lycée Jean Macé ont choisi comme projet collectif de réaliser un livret jeu à destination des enfants visitant le musée Bernard d’Agesci. Ce projet a permis aux élèves de s’initier à la médiation culturelle avec l’aide de leurs professeurs et de l’équipe des médiatrices du musée. Dans un premier temps, les élèves ont sélectionné des œuvres et établi un parcours au sein des collections du musée. Puis, ils ont réfléchi à une thématique pouvant intéresser leur public cible, les enfants de 6-8 ans. Le thème retenu est celui du vêtement et de l’accessoire. Autour de cette thématique, les lycéens ont rédigé une courte présentation des œuvres et conçu un jeu afin d’encourager et d’aider les enfants à mieux observer les œuvres

Musée Bernard d’Agesci 28 Avenue de Limoges, 79000 Niort, France Niort 79000 Bellune Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549787200 https://www.niortagglo.fr/fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-bernard-dagesci/index.html Le musée Bernard d’Agesci naît d’une politique culturelle ambitieuse de la Communauté d’Agglomération de Niort. Il s’agit de réunir dans un seul et même lieu trois collections, celles du musée des Beaux-Arts (peinture, sculptures, arts décoratifs, lutherie, orfèvrerie, céramiques de Parthenay), du musée d’histoire naturelle (collections ornithologique, géologie régionale etc.) et du conservatoire de l’éducation (objets et mobiliers scolaires, appareils scientifiques, cartes, ouvrages et films scolaires… retraçant un siècle et demi d’enseignement). Aux salles de présentation permanente des collections s’ajoutent : – une vaste zone d’expositions temporaires, modulable, occupant tout le rez-de-chaussée (aile Est) ; – une salle de conférences, d’animation et de concerts de plus 100 places (aile sud) ; – un service pédagogique pour la prise en charge des scolaires, enseignants et groupes constitués au rez-de-chaussée de l’aile nord ; – une bibliothèque spécialisée ouverte plus particulièrement aux chercheurs, aux scientifiques et aux étudiants ; la conservation des musées localisée dans le pavillon d’entrée (côté jardin) ; – un important atelier de restauration de peintures (500 m2) traitant les collections publiques du Grand Ouest.

Les élèves de l’option Histoire des Arts du lycée Jean Macé ont choisi comme projet collectif de réaliser un livret jeu à destination des enfants visitant le musée Bernard d’Agesci. Ce projet a aux à…

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