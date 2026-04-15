Atelier : Comment louer son vélo Tanlib ?, Place de la brèche, Niort

Atelier : Comment louer son vélo Tanlib ? Mercredi 27 mai, 14h00 Place de la brèche Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Rejoignez l’équipe Tanlib sur la place de la Brèche pour un atelier dédié à une question simple : comment louer son vélo Tanlib ? Grâce à notre agence mobile, profitez d’une démonstration claire et rapide pour apprendre à louer votre vélo longue durée ou votre vélo en libre-service.

Nos conseillers seront sur place pour vous guider pas à pas, répondre à toutes vos questions, vous montrer les différentes formules et vous accompagner directement sur l’application ou le site. Que vous soyez débutant, curieux ou déjà utilisateur, vous repartirez en maîtrisant parfaitement la location vélo Tanlib.

Un rendez‑vous pratique, accessible et convivial pour découvrir la mobilité douce !

Place de la brèche place de la brèche niort Niort 79000 La Boule d’Or Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Atelier Tanlib sur la place de la Brèche : découvrez comment louer facilement votre vélo grâce à l’agence mobile ! Démonstrations, conseils et accompagnement personnalisé au programme.