Niort

Niort Curie Orientation à Niort

Rue du Pré Leroy Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Pour sa cinquième édition, l’option A.P.P.N. du collège Pierre et Marie Curie vous donne rendez-vous à la salle Estoilettes, au Pré Leroy, le vendredi 29 mai 2026 de 17 h 30 à 21 h.

En famille, entre amis ou en solo contre la montre, venez découvrir la course d’orientation à travers plusieurs formats adaptés à tous les niveaux

– Parcours Découverte, pour s’initier en douceur

– Contre la montre, pour les plus compétiteurs

– Course au score, pour optimiser sa stratégie

– Parcours d’énigmes, pour mêler réflexion et déplacement

Une initiation à la course d’orientation est proposée gratuitement avant chaque parcours, encadrée par les élèves de l’option et leurs enseignants.

Sandwiches et boissons sont disponibles tout au long de la soirée. Il est également possible de commander des pizzas à l’avance jusqu’au mardi 26 mai 2026 (13 € la pizza, 25 € les deux) sur la boutique en ligne. .

Rue du Pré Leroy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine appncurie@gmail.com

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English : Niort Curie Orientation à Niort

L’événement Niort Curie Orientation à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin