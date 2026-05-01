Niort

Nuit européenne des musées au Musée Bernard d’Agesci & Musée du Donjon à Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit des musées EN COULISSES ! une soirée magique à Niort

Le samedi 23 mai, vivez une expérience nocturne unique au Musée Bernard d’Agesci et au Donjon. De 19h à minuit, découvrez les coulisses des deux musées montage d’une exposition, atelier de restauration et au donjon visite du chantier et rencontre des tailleurs de pierre, réservation conseillée.

Pour prolonger ce moment, le BACI s’installe dans le jardin du musée son stand aux allures de food truck vous y attend pour une escale gourmande sous les étoiles.

Une invitation à la flânerie, à la découverte et au partage. .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00

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English : Nuit européenne des musées au Musée Bernard d’Agesci & Musée du Donjon à Niort

L’événement Nuit européenne des musées au Musée Bernard d’Agesci & Musée du Donjon à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin