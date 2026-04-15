Animations et Stand d’infos vélo Tanlib, Place de la brèche, Niort

Animations et Stand d’infos vélo Tanlib Mercredi 20 mai, 14h00 Place de la brèche Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Venez rencontrer l’équipe vélo Tanlib lors de notre stand spécial Mai à Vélo !

Au programme : démo express pour apprendre à louer votre vélo longue durée ou un vélo en libre-service via l’appli et le site Tanlib, et maîtriser en quelques secondes le déblocage d’un vélo.

Profitez aussi de notre atelier réglages pour optimiser votre vélo longue durée : confort, posture, petits ajustements… on s’occupe de tout !

Et pour pimenter la journée : défiez l’équipe vélo Tanlib avec nos mini-jeux. Saurez-vous les battre ?

À la clé : des goodies Tanlib à remporter !

Un rendez-vous énergique, utile et ludique pour découvrir tous les services vélo du réseau. ✨

Place de la brèche place de la brèche niort Niort 79000 La Boule d’Or Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Stand vélo Tanlib : démos pour louer et débloquer un vélo, atelier réglages, mini‑défis contre l’équipe et goodies à gagner ! Venez tester, jouer et booster votre usage du vélo !