Animations et Stand d’infos vélo Tanlib, Place de la brèche, Niort
Animations et Stand d’infos vélo Tanlib, Place de la brèche, Niort mercredi 20 mai 2026.
Animations et Stand d’infos vélo Tanlib Mercredi 20 mai, 14h00 Place de la brèche Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Venez rencontrer l’équipe vélo Tanlib lors de notre stand spécial Mai à Vélo !
Au programme : démo express pour apprendre à louer votre vélo longue durée ou un vélo en libre-service via l’appli et le site Tanlib, et maîtriser en quelques secondes le déblocage d’un vélo.
Profitez aussi de notre atelier réglages pour optimiser votre vélo longue durée : confort, posture, petits ajustements… on s’occupe de tout !
Et pour pimenter la journée : défiez l’équipe vélo Tanlib avec nos mini-jeux. Saurez-vous les battre ?
À la clé : des goodies Tanlib à remporter !
Un rendez-vous énergique, utile et ludique pour découvrir tous les services vélo du réseau. ✨
Place de la brèche place de la brèche niort Niort 79000 La Boule d’Or Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Stand vélo Tanlib : démos pour louer et débloquer un vélo, atelier réglages, mini‑défis contre l’équipe et goodies à gagner ! Venez tester, jouer et booster votre usage du vélo !
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Spectacle L’enfant magicien Niort 15 avril 2026
- LILY ET LILY – L’ACCLAMEUR Niort 17 avril 2026
- THE WORLD OF QUEEN – L’ACCLAMEUR Niort 24 avril 2026
- Foire de Niort Niort 30 avril 2026
- Challenge Vélo Magique Tanlib, Niort, Niort 1 mai 2026