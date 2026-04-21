Concert Violons de Prague à Niort Niort
Concert Violons de Prague à Niort Niort mardi 2 juin 2026.
Niort
Concert Violons de Prague à Niort
50 Rue Gambetta Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 27 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.
Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage…
10 musiciens sur scène et une sublime soprano à la voix divine !!! .
50 Rue Gambetta Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com
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English : Concert Violons de Prague à Niort
L’événement Concert Violons de Prague à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin
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