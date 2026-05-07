JeunEStival au Camji à Niort Camji Niort
JeunEStival au Camji à Niort Camji Niort mercredi 3 juin 2026.
Niort
JeunEStival au Camji à Niort
Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 22:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Après le succès de la soirée du Lab’ de janvier 2025 consacrée à la place des jeunes dans l’espace public , un collectif jeunesse porté par le service Vie participative vous donne rendez-vous mercredi 3 juin, de 15h à 22h au CAMJI pour son JeunEStival.
-> De 15h à 19h, tremplin musical jeunes niortais.e.s.
Programmation après 19h
– artistes locaux Yazure et Enfant Minuit, deux artistes montants issus de la scène musicale niortaise avec une déjà belle expérience de scène professionnelle (Yazure a fait la 1ere partie de Manu Chao, Enfant Minuit les Jeudis Niortais et Nouvelle scène)
– stand d’Amnesty international jeunes, tenu par des lycéennes
– stand d’informations et de prévention tenu par Agora, la Mission locale et des éducateurs de rue (mise à disposition de bouchons d’oreilles, de protections de verres anti-drogue et de préservatifs)
– buvette/restauration par le CAMJI .
Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 45
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English : JeunEStival au Camji à Niort
L’événement JeunEStival au Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Niort Marais Poitevin
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