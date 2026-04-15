Balade à vélo – Niort d’hier à demain, Place de la brèche, Niort
Balade à vélo – Niort d’hier à demain, Place de la brèche, Niort mercredi 20 mai 2026.
Balade à vélo – Niort d’hier à demain 20 et 27 mai Place de la brèche Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T17:30:00+02:00
Balade à vélo « Niort d’hier à demain »
Partez à la découverte de Niort à travers une balade à vélo commentée mêlant passé, présent et futur de la ville.
La balade « Niort d’hier à demain » vous invite à explorer les évolutions urbaines et patrimoniales de Niort à l’aide de cartes postales anciennes datant des années 1900.
Au fil du parcours, les participants devront retrouver les lieux représentés sur ces cartes et reproduire aujourd’hui les mêmes points de vue, pour observer concrètement les transformations de la ville.
L’expérience se prolonge ensuite lors d’un atelier numérique créatif autour de l’intelligence artificielle, permettant d’imaginer le Niort de demain à partir des photos prises pendant la balade.
Cette après‑midi conviviale s’adresse à tous les publics à l’aise à vélo et curieux de découvrir de nouvelles façons de regarder la ville.
Lieu de départ et d’arrivée : La Brèche
Parcours : environ 9 km
⏳ Durée totale : environ 3 heures
Public : tout public
⚠️ Inscription obligatoire – places limitées
Programme de l’après-midi :
14h30 : Départ de la balade à vélo
14h30 – 16h00 : Balade commentée
(durée : environ 1h30 – parcours de 9 km)
16h00 : Retour à la Brèche
16h00 – 16h15 : Goûter convivial
16h15 – 17h30 : Atelier numérique : petite formation pour transformer les photos d’aujourd’hui en images du Niort de demain grâce à l’intelligence artificielle
Place de la brèche place de la brèche niort Niort 79000 La Boule d’Or Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=qIpRtD4NEE28d0zX3t40RhhfzDKa6INLjvK_IwiVW1BUMkJWMkVHSFNUSVpCTUpHRVo2Rjk0M1RHUy4u »}]
Balade à vélo commentée à Niort avec des cartes postales des années 1900 pour retrouver et recréer les paysages d’hier, puis un atelier numérique pour imaginer le Niort de demain grâce à l’IA.
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