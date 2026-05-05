Les Championnats de France de Gymnastique Artistique Féminine (finale fédérale) à Niort L’Acclameur Niort
Les Championnats de France de Gymnastique Artistique Féminine (finale fédérale) à Niort L’Acclameur Niort vendredi 22 mai 2026.
Niort
Les Championnats de France de Gymnastique Artistique Féminine (finale fédérale) à Niort
L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Le Trophée Fédéral 2026 ?
Le club de l’Union des Gymnastes Niortais est fier d’accueillir et d’organiser cette finale nationale sur son territoire à Niort, en collaboration avec le comité départemental de gymnastique des Deux-Sèvres.
Rendez-vous à L’Acclameur du 22 au 24 mai 2026.
Trois jours d’exception pour vivre l’intensité de la compétition et la passion de la gymnastique artistique et sportive.
Venez découvrir et encourager les performances des meilleures équipes féminines françaises de la catégorie fédérale A sur les quatre agrès le sol, le saut, les barres asymétriques et la poutre. .
L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Championnats de France de Gymnastique Artistique Féminine (finale fédérale) à Niort
L’événement Les Championnats de France de Gymnastique Artistique Féminine (finale fédérale) à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Niort Marais Poitevin
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