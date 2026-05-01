Concert Les Sermons de Pagnol à Niort Eglise Saint-Etienne Niort

Niort

Concert Les Sermons de Pagnol à Niort

Eglise Saint-Etienne 50 Rue Gambetta Niort Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Venez écouter les célèbres sermons de Pagnol par la voix de Vincent Fernandel. La Provence est au rendez-vous, avec ses accents, ses parfums, et ses figures inoubliables le curé de Cucugnan, et son rêve de salut, la plainte de Manon et de sa source tarie ou encore le berger de La Femme du Boulanger.

A bientôt pour une soirée inoubliable ! .

Eglise Saint-Etienne 50 Rue Gambetta Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 12 00

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English : Concert Les Sermons de Pagnol à Niort

L’événement Concert Les Sermons de Pagnol à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Niort Marais Poitevin