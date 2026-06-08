Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort Niort

Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort Niort

Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort Niort dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Impasse de Chey

Ville : 79000 Niort

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Niort

Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort

Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le 2cv Club Niortais organise une nouvelle édition de son rallye dimanche 14 juin 2026 à Niort.

Rassemblement à partir de 08h30.

Départ et arrivée à La Ferme du Chey

Pré-inscription 10€ par véhicule 12€ le jour même   .

Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 09 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort

L’événement Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)