Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort Niort
Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort Niort dimanche 14 juin 2026.
Niort
Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort
Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le 2cv Club Niortais organise une nouvelle édition de son rallye dimanche 14 juin 2026 à Niort.
Rassemblement à partir de 08h30.
Départ et arrivée à La Ferme du Chey
Pré-inscription 10€ par véhicule 12€ le jour même .
Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 09 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort
L’événement Rallye du 2cv Club Niortais à La Ferme de Chey à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Dialogue avec soi avec Agnès Sauvaget à Niort Maison Boinot Niort 8 juin 2026
- Salon du Livre au Magic Flonflon à Niort Niort 12 juin 2026
- Salon du vin naturel et vivant à Niort La Belle Etoile Niort 14 juin 2026
- NIORT JAZZ FESTIVAL – 1 JOUR – NIORT JAZZ FESTIVAL – PARC DE PRE-LEROY Niort 24 juin 2026
- Niort Jazz Festival 2026 Rue du Pré Leroy Niort 24 juin 2026