Niort Jazz Festival 2026 Rue du Pré Leroy Niort
Niort Jazz Festival 2026 Rue du Pré Leroy Niort mercredi 24 juin 2026.
Niort Jazz Festival 2026
Rue du Pré Leroy Parc de Pré-Leroy Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-24
Pour cette 6ème édition, le Niort Jazz Festival invite des artistes tels que Angélique Kidjo, Bassey & The Gospel Team, Blow, Krakens, et bien d’autres !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Niort Jazz Festival https://niortjazz-festival.com/programmation.html .
Rue du Pré Leroy Parc de Pré-Leroy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Niort Jazz Festival 2026
L’événement Niort Jazz Festival 2026 Niort a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Niort Marais Poitevin