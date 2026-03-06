Niort Jazz Festival 2026 Rue du Pré Leroy Niort

Niort Jazz Festival 2026

Rue du Pré Leroy Parc de Pré-Leroy Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-26

2026-06-24

Pour cette 6ème édition, le Niort Jazz Festival invite des artistes tels que Angélique Kidjo, Bassey & The Gospel Team, Blow, Krakens, et bien d’autres !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Niort Jazz Festival https://niortjazz-festival.com/programmation.html .

Rue du Pré Leroy Parc de Pré-Leroy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

