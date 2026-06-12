Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier à Niort Galerie du peintre Niort
Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier à Niort Galerie du peintre Niort vendredi 19 juin 2026.
Niort
Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier à Niort
Galerie du peintre 71 Rue Saint-Jean Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier peintures à l’huile et pastels autour du thème des rallyes automobiles d’antan, avec la présentation de la dernière œuvre du peintre.
Cette année, les élèves de Richard Gautier ont choisi pour sujet l’automobile les rallyes des belles d’antan, représentés sous forme de trois maquettes de vieilles voitures, au milieu desquelles trône la coupe étincelante du vainqueur. Le tout est traité à l’huile et au pastel, à partir de points de vue déployés sur 360 degrés.
Ce vernissage sera également l’occasion de découvrir la dernière œuvre de Richard Gautier.
Le verre de l’amitié sera proposé à l’issue du traditionnel discours tabouret . .
Galerie du peintre 71 Rue Saint-Jean Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 71 94 86
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English : Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier à Niort
L’événement Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Niort Marais Poitevin
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