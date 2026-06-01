Atelier carnet de voyage imaginaire à Niort Atelier de l’artiste Niort
Atelier carnet de voyage imaginaire à Niort Atelier de l’artiste Niort samedi 20 juin 2026.
Niort
Atelier carnet de voyage imaginaire à Niort
Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort Deux-Sèvres
Tarif : 140 – 140 – 140 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Création d’un carnet accordéon, aussi appelé leporello pour abriter un voyage imaginaire… à dérouler au fil des pages. Le leporello, de par sa forme, invite à la narration. Et cette narration peut prendre des formes très variées par association d’idées, rapport de couleur, entre dessin et collage pour flirter peut-être avec le surréalisme… Des propositions ludiques seront suggérées pour explorer et agrandir son imaginaire.
Osez apprendre en toute simplicite´ a` traduire vos e´motions en graphisme et couleur.
10h à 12h30 puis 14h à 16h30 les 2 jours. Pique-nique le midi. .
Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com
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English : Atelier carnet de voyage imaginaire à Niort
L’événement Atelier carnet de voyage imaginaire à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 79
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