Conférence Au-delà de la Matière à Niort Niort Souché Niort dimanche 21 juin 2026.

Niort

Conférence Au-delà de la Matière à Niort

Niort Souché 34 rue des Nardouzans Niort Deux-Sèvres

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Bienvenue à la Conférence immersive qui vous relie aux règnes du Vivant !

Vous réaliserez que l’ingénierie de notre corps physique est le miroir de celles qui régissent chaque règne environnant.

Cette conférence sera rythmée de transmissions de connaissances et d’immersions au sein même du Vivant notamment au travers du Règne Végétal.

Chaque règne, qu’il soit Végétal, Animal, Minéral, chaque Conscience qui habite ces règnes reliée à son Origine est un puits sans fond d’enseignements.

Cette Conférence est une mise à jour Structurelle, Cellulaire qui vous permet la Reliance, l’Osmose au Vivant.

Chacune de vos Cellules rentrera en résonnance avec les Fréquences du Vivant et permettra à ce souffle fréquentiel de la Vie d’atteindre vos profondeurs les plus microscopiques.

Établissez vous dans une véritable croissance qui est celle de Gaïa et verticale ! .

Niort Souché 34 rue des Nardouzans Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 78 24 29 contact@damienmarchand.com

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English : Conférence Au-delà de la Matière à Niort

L’événement Conférence Au-delà de la Matière à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-03 par ADT 79