Salon du vin naturel et vivant à Niort La Belle Etoile Niort
Salon du vin naturel et vivant à Niort La Belle Etoile Niort dimanche 14 juin 2026.
Niort
Salon du vin naturel et vivant à Niort
La Belle Etoile 115 Quai Maurice Métayer Niort Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le dimanche 14 juin, on vous donne rendez-vous pour une journée dédiée aux vins naturels, vivants et engagés, en collaboration avec La Salasso.
115 quai Maurice Métayer Niort
10h → 18h
Entrée 5€ avec un verre sérigraphié offert
Venez rencontrer des vigneronnes et vignerons passionné·es venus de toute la France, échanger, déguster et découvrir des cuvées authentiques, sans artifices. .
La Belle Etoile 115 Quai Maurice Métayer Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 31 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du vin naturel et vivant à Niort
L’événement Salon du vin naturel et vivant à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Animations et Stand d’infos vélo Tanlib, Place de la brèche, Niort 20 mai 2026
- Balade à vélo – Niort d’hier à demain, Place de la brèche, Niort 20 mai 2026
- Les Championnats de France de Gymnastique Artistique Féminine (finale fédérale) à Niort L’Acclameur Niort 22 mai 2026
- Livret-jeu, Musée Bernard d’Agesci, Niort 23 mai 2026
- Atelier : Comment louer son vélo Tanlib ?, Place de la brèche, Niort 27 mai 2026