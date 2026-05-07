Salon du vin naturel et vivant à Niort La Belle Etoile Niort

Niort

Salon du vin naturel et vivant à Niort

La Belle Etoile 115 Quai Maurice Métayer Niort Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le dimanche 14 juin, on vous donne rendez-vous pour une journée dédiée aux vins naturels, vivants et engagés, en collaboration avec La Salasso.

115 quai Maurice Métayer Niort

10h → 18h

Entrée 5€ avec un verre sérigraphié offert

Venez rencontrer des vigneronnes et vignerons passionné·es venus de toute la France, échanger, déguster et découvrir des cuvées authentiques, sans artifices. .

La Belle Etoile 115 Quai Maurice Métayer Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 31 29

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English : Salon du vin naturel et vivant à Niort

L’événement Salon du vin naturel et vivant à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Niort Marais Poitevin