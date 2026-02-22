Soirée jeux avec la ludothèque Campus de projets, Villa Parthenay Parthenay
Soirée jeux avec la ludothèque Campus de projets, Villa Parthenay Parthenay vendredi 12 juin 2026.
Soirée jeux avec la ludothèque
Campus de projets, Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Retrouvez nous à l’occasion de notre soirée jeux en XXL pour profiter de l’extérieur mais également découvrir notre sélection de jeux en tout genre.
Ouvert à tous, à partir de 8 ans.
Possibilité de manger sur place
Organisé par la ludothèque de Parthenay-Gâtine .
Campus de projets, Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux avec la ludothèque
L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Parthenay a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine