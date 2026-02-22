Soirée jeux avec la ludothèque Campus de projets, Villa Parthenay Parthenay

Soirée jeux avec la ludothèque

Campus de projets, Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Retrouvez nous à l’occasion de notre soirée jeux en XXL pour profiter de l’extérieur mais également découvrir notre sélection de jeux en tout genre.

Ouvert à tous, à partir de 8 ans.

Possibilité de manger sur place

Organisé par la ludothèque de Parthenay-Gâtine .

Campus de projets, Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux avec la ludothèque

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Parthenay a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine