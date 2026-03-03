Portes ouvertes de l’école de musique AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay

Portes ouvertes de l’école de musique

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Venez à la rencontre des enseignants de l’École de musique

Le samedi 13 juin de 10h à 12h30, ils vous font découvrir et essayer différents instruments.

A partir du lundi 15 juin, les enseignants vous ouvrent leur porte et vous pouvez les observer dans le cadre de leur pratique pédagogique.

Le mardi 16 juin à 19h, nos élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical.

Le mercredi 17 juin après-midi, nous vous proposons nos Musicalies , des répétitions publiques qui vous permettent de découvrir nos pratiques collectives.

Musiciens amateurs ou confirmés, n’hésitez pas franchir les portes de l’école ! .

