Tournoi Super Smash Bros Ultimate Le 55, la guilde ludique Parthenay samedi 13 juin 2026.

Parthenay

Tournoi Super Smash Bros Ultimate

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi Super Smash Bros Ultimate

Organisé par eleven esport. .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 12 03 contact.reseaux@eleven-esport.fr

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English : Tournoi Super Smash Bros Ultimate

L’événement Tournoi Super Smash Bros Ultimate Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine