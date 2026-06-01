Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi Super Smash Bros Ultimate Le 55, la guilde ludique Parthenay

Tournoi Super Smash Bros Ultimate Le 55, la guilde ludique Parthenay

Tournoi Super Smash Bros Ultimate Le 55, la guilde ludique Parthenay samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le 55, la guilde ludique

Adresse : 55 Rue Jean Jaurès

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit

Parthenay

Tournoi Super Smash Bros Ultimate

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi Super Smash Bros Ultimate
Organisé par eleven esport.   .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 12 03  contact.reseaux@eleven-esport.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi Super Smash Bros Ultimate

L’événement Tournoi Super Smash Bros Ultimate Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)