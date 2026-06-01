Soirée pizza et jeux vidéos Le 55, la guilde ludique Parthenay vendredi 12 juin 2026.

Parthenay

Soirée pizza et jeux vidéos

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Soirée pizza et jeux vidéos, organisé par eleven esport.

Accès libre PC et consoles .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 12 03 contact.reseaux@eleven-esport.fr

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English : Soirée pizza et jeux vidéos

L’événement Soirée pizza et jeux vidéos Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine