Moment ludo Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay
Moment ludo Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay mercredi 29 juillet 2026.
Parthenay
Moment ludo
Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:30:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Jouez en famille avec avec votre enfant ou petit-enfant ! Laissez-vous surprendre par la sélection de jeux proposée par l’équipe de la ludothèque et découvrez de nombreux jeux. L’équipe sera là pour vous guider dans le choix des jeux adaptés à l’age de l’enfant et vous expliquera les règles si besoin.
-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans
-Sur inscription .
Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Moment ludo
L’événement Moment ludo Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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