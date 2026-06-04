Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille Parthenay
Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille Parthenay jeudi 23 juillet 2026.
Parthenay
Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille
Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Stage proposé par Mickaël Vidal qui mettra en lumière les danses du Quercy et leurs particularités.
Nous aborderons certaines danses aujourd’hui relativement répandues telles que la ronde du Quercy ou la sautière ainsi que d’autres danses plus secrètes comme lo Mèg-torn et la Calvinhada.
Nous évoquerons aussi des formes particulières de bourrées à trois temps (bourrées planières).
Tous niveaux.
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Mickaël le jeudi soir en bal avec Pradel. .
Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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