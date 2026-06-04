Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille Parthenay jeudi 23 juillet 2026.

Parthenay

Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille

Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Stage proposé par Mickaël Vidal qui mettra en lumière les danses du Quercy et leurs particularités.

Nous aborderons certaines danses aujourd’hui relativement répandues telles que la ronde du Quercy ou la sautière ainsi que d’autres danses plus secrètes comme lo Mèg-torn et la Calvinhada.

Nous évoquerons aussi des formes particulières de bourrées à trois temps (bourrées planières).

Tous niveaux.

Sur réservation en ligne.

Retrouvez Mickaël le jeudi soir en bal avec Pradel. .

Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille

L’événement Stage danses du Quercy Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine