Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay
Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay jeudi 23 juillet 2026.
Parthenay
Stage de violon Festival de Bouche à Oreille
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Bastien Clochard proposera aux stagiaires de travailler à partir d’un corpus choisi de pièces instrumentales issues des collectages réalisés auprès des violoneux traditionnels du Poitou.
En s’appuyant sur ce répertoire, les stagiaires seront amenés à explorer plus en profondeur les notions musicales qui structurent ces pratiques appuis et accents, phrasé, articulations, ornementations, travail du timbre et jeu en double corde.
Niveau requis autonomie dans l’apprentissage oral de la musique.
12 stagiaires maximum
Un effectif minimum par stage est requis pour son maintien.
Sur réservation. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage de violon Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Parthenay Gâtine
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