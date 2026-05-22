Festival De Bouche à Oreille Place de la Nation Parthenay
Festival De Bouche à Oreille Place de la Nation Parthenay jeudi 23 juillet 2026.
Parthenay
Festival De Bouche à Oreille
Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-23
Le Festival de Bouche à Oreille 38ème édition du 23 au 25 juillet à Parthenay !
Une édition qui célèbre nos identités multiculturelles et met en lumière nos racines. Celles qui racontent d’où l’on vient, tout en s’ouvrant aux influences, aux rencontres et aux imaginaires d’ailleurs.
Fidèle à cet esprit, le festival propose des expériences sensibles, singulières et profondément ouvertes, où les cultures orales et traditionnelles d’ici dialoguent avec celles d’ailleurs. Une aventure portée par une construction collective, où artistes, habitant·es, bénévoles et publics participent ensemble à faire vivre des patrimoines en partage, en constante évolution.
Programmation
SARAÏ , POL, PASSANT PAR PARIS, LE BAL VARIABLE, PRADEL, BLOWZABELLA, LA SÈRCL, LUCILE MARSAC, PANATCHAO, D’ARIAN, POIZÈTE, ELECTROPLUME, SEBASTIEN MOTEAU, THE FAMOUS CHORAL BAND
Des stages, des animations, des spectacles,.. .
Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Festival De Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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