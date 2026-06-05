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Qu’ét-o que çheu ? spectacle Parlanjhe Festival de Bouche à Oreille Carré Noir Parthenay

Qu’ét-o que çheu ? spectacle Parlanjhe Festival de Bouche à Oreille Carré Noir Parthenay

Qu’ét-o que çheu ? spectacle Parlanjhe Festival de Bouche à Oreille Carré Noir Parthenay jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Carré Noir

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Qu’ét-o que çheu ? spectacle Parlanjhe Festival de Bouche à Oreille

Carré Noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Laissez-vous transporter par un conte captivant narré à deux voix, rythmé par des chansons explicatives et ludiques.
Plongez dans l’imaginaire poitevin et ses traditions, tout en enrichissant votre vocabulaire en Parlanjhe.
En stimulant la curiosité et l’engagement, cette initiative favorise la transmission du patrimoine poitevin aux nouvelles générations et contribue à la revitalisation de la langue Parlanjhe.

A partir de 6 ans.
Sur réservation.   .

Carré Noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Qu’ét-o que çheu ? spectacle Parlanjhe Festival de Bouche à Oreille

L’événement Qu’ét-o que çheu ? spectacle Parlanjhe Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Parthenay Gâtine

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