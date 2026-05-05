Concert Basement Flowers Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Basement Flowers Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 12 juin 2026.
Parthenay
Concert Basement Flowers
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Basement Flowers, c’est une histoire de rock et de cinéma, entre un père et sa fille. Après des années de musique dans un sous-sol rempli de posters et de vieux vinyles, ils ont décidé, il y a un an, d’aller jouer dehors. Du rock indie actuel (The Kills) aux chanteuses néo-soul (Amy Winehouse et Selah Sue) en passant par Tom Waits ou Blondie, le duo guitare-voix revisite ses covers avec énergie et sensibilité. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Basement Flowers
L’événement Concert Basement Flowers Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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