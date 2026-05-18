Veillée de danses traditionnelles de l’association Vivre au Pays Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay
Veillée de danses traditionnelles de l’association Vivre au Pays Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay mercredi 10 juin 2026.
Parthenay
Veillée de danses traditionnelles de l’association Vivre au Pays
Maison des cultures de pays (MCP) 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:30:00
fin : 2026-06-10 22:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Pour cette dernière veillée, les ateliers de chant Trad’voix et de musique Trad’ Zic animeront cette soirée ainsi que Gilles Tapin, musicien des ateliers de danses.
Venez nous rejoindre pour vous initier ou simplement danser dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. .
Maison des cultures de pays (MCP) 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 99 43 84
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English : Veillée de danses traditionnelles de l’association Vivre au Pays
L’événement Veillée de danses traditionnelles de l’association Vivre au Pays Parthenay a été mis à jour le 2026-05-15 par CC Parthenay Gâtine
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