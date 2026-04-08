Ma famille et moi soirée de clôture Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay
Ma famille et moi soirée de clôture Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay mardi 30 juin 2026.
Parthenay
Ma famille et moi soirée de clôture
Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 15:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Dans le cadre de la série d’ateliers parents-enfants Ma famille et moi, et si on se racontait ? , organisée par le lieu ressource parentalité de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine.
Michèle Bromet-Camou, psychologue clinicienne, psychodramatiste et psychogénéalogiste, nous offre une soirée où vous serez mis à l’honneur. Cette soirée est basée sur le vivant grâce à différentes mises en scène, dans un but de faciliter les échanges sur une touche d’humour.
Informations partiques
gratuit,
réservé aux parents,
sur inscriptions .
Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Ma famille et moi soirée de clôture
L’événement Ma famille et moi soirée de clôture Parthenay a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine
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