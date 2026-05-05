Atelier autour de la laine Médiathèque Parthenay Parthenay

Parthenay

Atelier autour de la laine

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03 17:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans le cadre d’une résidence à l’Ecole de la Laine de Vasles, Nathalie Bekhouche propose un atelier autour de la laine et du textile à la médiathèque de Parthenay.

Public adulte

Sur réservation. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English :

L’événement Atelier autour de la laine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-02 par CC Parthenay Gâtine