Atelier autour de la laine Médiathèque Parthenay Parthenay
Atelier autour de la laine Médiathèque Parthenay Parthenay vendredi 3 juillet 2026.
Parthenay
Atelier autour de la laine
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-07-03 17:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Dans le cadre d’une résidence à l’Ecole de la Laine de Vasles, Nathalie Bekhouche propose un atelier autour de la laine et du textile à la médiathèque de Parthenay.
Public adulte
Sur réservation. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English :
L’événement Atelier autour de la laine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-02 par CC Parthenay Gâtine
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