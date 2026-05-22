Défilé tentaculaire Salle Paul Coutant Parthenay
Défilé tentaculaire Salle Paul Coutant Parthenay dimanche 5 juillet 2026.
Parthenay
Défilé tentaculaire
Salle Paul Coutant 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
TANGRAM organise un défilé-spectacle avec des artistes professionnels et amateurs notamment en lien avec l’ensembles des projets cirques mis en œuvre toute l’année. Une quinzaine de partenaire s’activent pour préparer un défilé de mode de seconde main mêlant art du cirque, musique, danse et théâtre d’improvisation.
Sur réservation. .
Salle Paul Coutant 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 27 07 30 tangram@ecomail.fr
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English :
L’événement Défilé tentaculaire Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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