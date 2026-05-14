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Concert Washing Line Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Washing Line Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Washing Line Le Coupe Gorge Parthenay samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Concert Washing Line

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Washing Line est un power-trio influencé par le blues rock des années 70. Après avoir participé à des projets avec de nombreux artistes, les trois musiciens se sont retrouvés autour de cette musique qu’ils affectionnent en y apportant modernité et originalité. Ils écument les cafés
concerts et festivals et ont à leur actif plus de 100 concerts. L’univers de Washing Line, avec leur son particulier, nous transmet l’énergie de ces années-là.   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert Washing Line Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine

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