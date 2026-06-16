Stage multi-activités Salle de gymnastique l’Ecole Normale Parthenay

Parthenay

Stage multi-activités

Salle de gymnastique l’Ecole Normale Rue de Manakara Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-06

L’association sportive l’étoile Parthenaisienne vous propose deux journées conviviales autour de différentes activités sportives et ludiques gymnastique, sports collectifs, jeux et animations.

Pour les adhérents et non adhérents pour les enfants nés à partir de 2019.

Prévoir son pique-nique goûter offert par le club.

Inscriptions en ligne via le formulaire.

Places limitées. .

Salle de gymnastique l’Ecole Normale Rue de Manakara Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Stage multi-activités Parthenay a été mis à jour le 2026-06-13 par CC Parthenay Gâtine