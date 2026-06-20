Hip-hop stage pluridisciplinaire Diff’art Parthenay

Parthenay

Hip-hop stage pluridisciplinaire

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Ce stage proposera une immersion dans l’univers du hip-hop à travers quatre disciplines emblématiques des cultures urbaines

Graffiti / Street art avec Arti (Amailloux 79), artiste visuel engagé, qui initiera les participant-e-s aux techniques du graff et sensibilisera les participant-es à la création d’œuvres crées avec des objets recyclés.

Breakdance avec Éric Mezino, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Ego (Niort, 79), qui apportera une approche sensible et contemporaine de la danse hip-hop.

DJing & scratch avec L.Atipik, DJ expérimentée, qui guidera les jeunes dans la découverte du rythme, du mix, et de la manipulation des platines.

Écriture & rap avec Héro Echo, rappeuse engagée et poétesse urbaine, qui accompagnera les jeunes dans l’exploration de l’écriture.

La semaine se clôturera par une restitution sous forme de tournage d’un clip.

Réservé aux de 20 ans. .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

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English : Hip-hop stage pluridisciplinaire

L’événement Hip-hop stage pluridisciplinaire Parthenay a été mis à jour le 2026-06-20 par CC Parthenay Gâtine